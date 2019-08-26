Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.

Это требование он огласил на совещании по экономическим вопросам, пишет "Коммерсантъ". Путин уточнил, что за первые шесть месяцев 2019 года ВВП России увеличился на 0,7%, а промышленность за семь месяцев выросла на 2,6%.

"Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным", — заявил президент.

Реальные доходы населения растут медленно, заявил Владимир Путин.

"Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство",— сказал он.

Реальная зарплата россиян в июне–июле выросла на 2,9 и 3,5%, следует из опубликованного сегодня аналитического комментария Центробанка. Регулятор прогнозирует, что рост реальных зарплат с августа по октябрь составит 3–3,5% в годовом выражении.

Напомним, как считают аналитики Высшей школы экономики, новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет Россию через год-полтора. Институт экономики роста имени Столыпина прогнозирует, что техническая рецессия в России может начаться уже в текущем году.

В июле рейтинговое агентство АКРА понизило прогнозы роста ВВП России на 2019–2023 годы. Впервые он предполагает в базовом варианте экономический рост в 2019 году ниже 1% ВВП и рецессию в 2020-м на 0,5% ВВП при наихудшем сценарии. Основание — ожидание краткой эндогенной рецессии в США в 2020 году и снижения темпов роста мировой экономики уже в этом году.