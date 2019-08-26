Подписаться
Новости. Общество
22:00, 26 Августа 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Михаил Метцель

Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Загрузка...

Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.

Это требование он огласил на совещании по экономическим вопросам, пишет "Коммерсантъ".  Путин уточнил, что за первые шесть месяцев 2019 года ВВП России увеличился на 0,7%, а промышленность за семь месяцев выросла на 2,6%.

"Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным", — заявил президент.

Реальные доходы населения растут медленно, заявил Владимир Путин.

"Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство",— сказал он.

Реальная зарплата россиян в июне–июле выросла на 2,9 и 3,5%, следует из опубликованного сегодня аналитического комментария Центробанка. Регулятор прогнозирует, что рост реальных зарплат с августа по октябрь составит 3–3,5% в годовом выражении.

Напомним, как считают аналитики Высшей школы экономики, новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет Россию через год-полтора. Институт экономики роста имени Столыпина прогнозирует, что техническая рецессия в России может начаться уже в текущем году.

В июле рейтинговое агентство АКРА понизило прогнозы роста ВВП России на 2019–2023 годы. Впервые он предполагает в базовом варианте экономический рост в 2019 году ниже 1% ВВП и рецессию в 2020-м на 0,5% ВВП при наихудшем сценарии. Основание — ожидание краткой эндогенной рецессии в США в 2020 году и снижения темпов роста мировой экономики уже в этом году.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.08.2019, 19:40
ФОТО: Виктория Лопырева в бикини восхитила поклонников
22.08.2019, 19:10
Вера Брежнева произвела фурор дерзкой фотографией в трусиках
22.08.2019, 10:46
Лопатка не для соседа
24.08.2019, 13:07
Боровшаяся с раком мама двухлетних двойняшек умерла в Петрозаводске
23.08.2019, 19:10
Константин Богомолов заявил о свадьбе с Ксенией Собчак
22.08.2019, 15:22
"Даже мухоморы не растут" – добралась ли радиация до Карелии?

Аналитика

22.08.2019 15:22
Тема недели
"Даже мухоморы не растут" – добралась ли радиация до Карелии? 11
Жители севера Карелии утверждают, что до них добралась радиация после взрыва в районе Белого моря. Так ли это?
Виталий Скопин: "Ненаучная реставрация – это уничтожение памятника" 3
22.08.2019 15:05
Лопатка не для соседа 16
22.08.2019 10:46
"Переписывать историю нехорошо"
20.08.2019 12:05
У людей денег нет и не будет 8
19.08.2019 14:09
Вся аналитика

Чтиво

26.08.2019 13:06
Личное мнение
День Республики: послевкусие
Гости уехали, а Медвежьегорск остался со своими проблемами.
Идет охота на скрины
26.08.2019 10:26
Адреналин в крови
22.08.2019 14:35
Врач-рукодельница
19.08.2019 11:20
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
23.08.2019 11:20
все фото и видео

Опрос

Нужно ли ограничить использование мобильников учениками в школах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»