Первыми вакцинацию пройдут врачи и учителя.

Президент России Владимир Путин объявил срок начала массовой вакцинации от коронавируса в России. Выступая вечером 2 декабря на видеоконференции по случаю открытия в регионах медицинских центров Минобороны РФ для лечения пациентов с ковидом, глава государства отметил, что в ближайшее время в стране будет произведено более двух миллионов доз вакцины.

"Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию и, конечно, как и договаривались, прежде всего двух групп риска – врачей и учителей", – сказал президент.

Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить к массовой вакцинации в конце следующей недели.