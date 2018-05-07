Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:47, 07 Мая 2018

Путин официально вступил в должность президента России

По теме

Путин оставил Медведева на посту премьер-министра
07.05.18 14:37
Организаторы подпольного игорного бизнеса вернут государству 20 млн рублей
07.05.18 14:36
Население моногорода Карелии уменьшилось почти на 700 человек
07.05.18 14:35
Все новости
Загрузка...

Владимир Путин официально вступил в должность президента России на новый срок.

Это объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин после того, как Путин принял президентский знак и принес присягу в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, пишет ТАСС.

Это уже четвертый срок Путина на посту главы государства. Два его первых срока продолжались по четыре года; после внесения поправок в Конституцию России мандат главы государства был продлен до шести лет. Первый шестилетний срок Путин отработал с 2012 года, его новый срок полномочий завершится 7 мая 2024 года. Согласно 81 статье Основного закона, "одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд".

После победы на выборах в марте 2018 года Путин прокомментировал предположение о его возможном возвращении на президентский пост в 2030 году, назвав это смешным. "То, что вы говорите, немного смешно, - сказал 65-летний глава государства, отвечая на вопрос журналиста во время посещение своего избирательного штаба 18 марта. - Давайте посчитаем... Я что, до ста лет буду здесь сидеть? Нет!".

Путин впервые возглавил государство в 2000 году, отработав на этом посту два срока, до 2008 года, когда президентом был избран Дмитрий Медведев. В 2012 году он вновь получил возможность выдвинуть свою кандидатуру. Путин стал первым президентом, срок полномочий которого исчисляется 6 годами.

Удостоверение главы государства на новый срок полномочий председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова вручила Путину еще 3 апреля.

 

По теме

Путин оставил Медведева на посту премьер-министра
07.05.18 14:37
Организаторы подпольного игорного бизнеса вернут государству 20 млн рублей
07.05.18 14:36
Население моногорода Карелии уменьшилось почти на 700 человек
07.05.18 14:35
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Orava
2018-05-07 13:27:02
Путирасты аплодируют
Инженер Брунс
2018-05-07 13:14:11
ты д....?
User
2018-05-07 13:04:20
Интересно, в этот раз он что на Конституцию положил?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.05.2018, 12:51
Стала известна судьба голодного лосенка, который ходил по трассе под Петрозаводском
05.05.2018, 10:58
ФОТО: Сестра скандальной телеведущей поделилась впечатлениями об отдыхе в Карелии
04.05.2018, 06:40
Следком назвал суммы взяток, которые получили обвиняемые по делу об обслуживании дорог в Карелии
06.05.2018, 22:11
СРОЧНО: В Карелии ребенка насмерть задавило бревнами
01.05.2018, 11:20
Пьяная девушка, врезавшаяся в забор петрозаводского университета, ждет суда в камере
01.05.2018, 12:50
ВИДЕО: Посмотрите, как сотрудники ДПС загнали пьяную петрозаводчанку на иномарке в ловушку

Аналитика

Сегодня 12:16
Политкухня
Победа в Европейском суде: что дальше? 2
Что означает победа Девлета Алиханова в Европейском суде по правам человека и когда он сможет выйти на свободу, - об этом мы расспросили его адвоката Михаила Шогина.
"Любой губернаторский рейтинг – это зеркало" 12
03.05.2018 12:24
"Если улицу забыли, значит так нужно?" 11
03.05.2018 11:22
Офтальмология едет в районы
28.04.2018 11:44
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции 2
27.04.2018 14:33
Вся аналитика

Чтиво

04.05.2018 10:09
Частная жизнь
Затопление - в подарок 3
Строительство многоквартирных домов для расселения аварийного фонда обернулось настоящим бедствием для жильцов частного сектора на улице Светлой в поселке Чална.
Щас спою! 5
28.04.2018 12:52
"Доклад окончен. Фото прилагаются" 7
27.04.2018 11:12
Бюджетные, но не простые: что мы знаем о китайских автомобилях 1
27.04.2018 10:22
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске вымыли памятник Ленина
Сегодня 12:34
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»