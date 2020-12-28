Путин ответил на предложение профсоюзов повысить пенсии работающим пенсионерам

Шмаков сообщил, что решение отменить индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2016 года привело к тому, что многие пенсионеры перестали работать. На первом этапе государство "выиграло" около 70 млрд рублей, однако потеряло около 500 млрд, подсчитал Шмаков.

Что на это ответил президент, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".