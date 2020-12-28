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Путин ответил на предложение профсоюзов повысить пенсии работающим пенсионерам

Новости. Общество
16:39, 29 Декабря 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
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Президент России Владимир Путин согласился дополнительно рассмотреть вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам.

Это следует из стенограммы встречи президента с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Шмаков сообщил, что решение отменить индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2016 года  привело к тому, что многие пенсионеры перестали работать. На первом этапе государство "выиграло" около 70 млрд рублей, однако потеряло около 500 млрд, подсчитал Шмаков.

Что на это ответил президент, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-29 16:58:00
Шмаков не авторитет. Делать надо не то, что хочется, а что требуется социалистическому отечеству.©
Гость
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