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Президент Владимир Путин переназначил Николая Патрушева секретарем Совета безопасности России, сообщает пресс-служба Кремля.
"Назначить Патрушева Николая Платоновича секретарем Совета безопасности Российской Федерации, — говорится в тексте документа.
Патрушев занимает должность секретаря Совбеза в течение десяти лет — с мая 2008 года.
Николай Патрушев родился 11 июля 1951 года в Ленинграде. В 1974 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности "инженер-механик", затем Высшие курсы КГБ при Совете Министров СССР. В органах государственной безопасности с 1974 года. Руководил министерством безопасности Карелии.
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