Президент Владимир Путин переназначил Николая Патрушева секретарем Совета безопасности России, сообщает пресс-служба Кремля.

"Назначить Патрушева Николая Платоновича секретарем Совета безопасности Российской Федерации, — говорится в тексте документа.

Патрушев занимает должность секретаря Совбеза в течение десяти лет — с мая 2008 года.

Николай Патрушев родился 11 июля 1951 года в Ленинграде. В 1974 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности "инженер-механик", затем Высшие курсы КГБ при Совете Министров СССР. В органах государственной безопасности с 1974 года. Руководил министерством безопасности Карелии.