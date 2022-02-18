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Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

Новости. Общество
20:30, 19 Февраля 2022
фото: Деловая Россия

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Президент страны Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан России на военные сборы.

Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Призывать в 2022 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах России, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорится в документе.

В соответствии с указом, правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов.

Призыв на военную службу — установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности в рядах Вооруженных сил и других войсках, это составная часть комплектования армии.

Сборы россиян из запаса направлены на совершенствование боевой выучки резервистов. Это плановое мероприятие, оно проводится ежегодно.

Повестки запасникам могут приходить с периодичностью раз в три года. Максимальная продолжительность сборов для них — два месяца, при этом за все время резервист может провести на службе не более 12 месяцев. В среднем призыв тех, кто находится в запасе, происходит раз в год.

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Комментарии

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тойво неулыба
2022-02-19 21:39:36
Громче всех будут визжать которые не в запасе :)
Leopol'd
2022-02-19 21:38:28
И чего?! И в прошлом году был такой. А через месяц начнут призыв...
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