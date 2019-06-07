Путин подписал закон о регулировании цен на лекарства

Президент России подписал закон об обязательной перерегистрации предельных отпускных цен производителей на лекарства из перечня жизненно необходимых.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет издание "РИА Новости".

Закон устанавливает "обязательную перерегистрацию зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в сторону снижения при наступлении установленных правительством России случаев".

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов пояснял, что речь идет о государственном регулировании образования предельных отпускных цен на перечисленные препараты. По его словам, определены ответственные за принятие решений ведомства или ответственные сегменты, в первую очередь, правительство.



Он пояснил, что теперь кабмин будет определять методику определения предельных отпускных цен и после этого методику ввода этой цены и срок, в который она будет действовать. При этом основным регулятором остается Министерство здравоохранения.