Путин подписал закон об изменении Конституции

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Теперь документ отправится на оценку в Конституционный суд.

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о поправке к Конституции РФ, после этого документ отправится на оценку в Конституционный суд РФ и будет вынесен на общероссийское голосование, пишет ТАСС.

Ранее закон был принят Госдумой и одобрен Советом федерации в один день, 11 марта. Законодательные собрания всех 85 регионов России также поддержали его.

Как парламент Карелии проголосовал за поправки в Конституцию страны, "обнулившие" президентские сроки Путина, читайте здесь.