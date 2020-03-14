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Путин подписал закон об изменении Конституции

Новости. Общество
14:30, 14 Марта 2020
фото: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Теперь документ отправится на оценку в Конституционный суд.

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о поправке к Конституции РФ, после этого документ отправится на оценку в Конституционный суд РФ и будет вынесен на общероссийское голосование, пишет ТАСС.

Ранее закон был принят Госдумой и одобрен Советом федерации в один день, 11 марта. Законодательные собрания всех 85 регионов России также поддержали его.

Как парламент Карелии проголосовал за поправки в Конституцию страны, "обнулившие" президентские сроки Путина, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ПлачУ и ПлАчу
2020-03-14 18:03:39
Было бы круто только если бы все 149 млн не пришли. Ну бабе вале, даже обеим тезкам, можно.
David
2020-03-14 16:37:33
А до этого все прям по конституции жили?
новый
2020-03-14 14:39:14
Путин красавчик - обнулил либерастню.
бюджет
2020-03-14 15:52:48
новый, не только, а всех , типа, 149 млн. населения. А если народ "СКАЖЕТ"?? , ЧЕ с законом то делать???
Гость
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