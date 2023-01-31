Путин пообещал регулярные отпуска мобилизованным и добровольцам

Их продолжительность составит не менее двух недель и не реже одного раза в полгода.

Президент России Владимир Путин высказался за предоставление регулярных отпусков для мобилизованных, добровольцев и всех военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. По словам Путина, продолжительность отдыха участников СВО должна составлять не менее двух недель без учета времени на дорогу, а предоставлять отпуск необходимо не реже одного раза в полгода, чтобы «у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими».

«Служба в зоне специальной военной операции — все это понимают прекрасно — связана с колоссальными физическими, психологическими нагрузками, с каждодневным риском для здоровья и жизни», — заявил Путин во время оглашения своего послания Федеральному собранию.