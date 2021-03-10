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Путин поручил проверить зарплаты бюджетников

Новости. Общество
22:00, 10 Марта 2021
фото: kremlin.ru
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Владимир Путин поручил кабмину проверить соответствие зарплат бюджетников целевым показателям.

Об этом сообщает РИА Новости.

Цели установлены одним из его майских указов от 2012 года — "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

В нем президент, в частности, постановил обеспечить к 2018 году рост реальных зарплат в бюджетной сфере в 1,4-1,5 раза и увеличить к 2020-му число высококвалифицированных работников.

Доклад необходимо представить до 20 апреля.

Ранее Путин также отдельно поручил членам правительства изучить, как соблюдаются нормы, которые устанавливают соотношение зарплат руководителей бюджетных организаций к окладу сотрудников. По словам президента, разрыв "бывает очень внушительным".

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