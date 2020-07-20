Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни до 78 лет

Ожидаемая продолжительность жизни россиян к 2030 году должна составить 78 лет.

В национальных целях развития РФ до 2030 года ставится задача повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, говорится в тексте указа президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", который приводит пресс-служба Кремля.

Кроме того, согласно тексту документа, в рамках национальной цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" планируется достичь устойчивого роста численности населения страны, снизить уровень бедности в два раза по сравнению с 2017 годом, а также до 70 процентов увеличить долю граждан, которые систематически занимаются физической культурой и спортом.

Кроме того, согласно тексту документа, в рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» планируется достичь устойчивого роста численности населения страны, снизить уровень бедности в два раза по сравнению с 2017 годом, а также до 70 процентов увеличить долю граждан, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, пишет "Лента.Ру".