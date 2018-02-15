Путин потребовал от Генпрокуратуры обеспечить право граждан на честные выборы

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии генеральной прокуратуры потребовал обеспечить конституционное право граждан на свободное волеизъявление.

Честные выборы — это "основа легитимности власти, залог доверия граждан", заявил президент.

В числе других задач Генпрокуратуры Путин назвал защиту трудовых и социальных прав граждан, усиление надзора за защитой прав несовершеннолетних и противодействие коррупции. Последняя проблема по-прежнему актуальна, и в этой области правоохранительные органы получат всю необходимую политическую поддержку, заверил президент, сообщают "Ведомости".

Путин также подчеркнул необходимость защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования. "Вы не можете не видеть, не замечать на местах — это проблема сегодня есть, и ее надо решать", — сказал президент.

Завершая встречу с прокурорами, президент затронул тему гуманизации уголовного законодательства. Он предложил участникам заседания подумать, "какие составы, конкретно, из уголовного судопроизводства можно безболезненно, но с пользой для дела переводить в сферу арбитражного разбирательства".