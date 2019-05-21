Путин поздравил спортсмена из Петрозаводска с победой на ЧМ по тхэквондо

Президент РФ Владимир Путин поздравил Владислава Ларина с победой на чемпионате мира по тхэквондо 2019 года в весовой категории до 87 кг в Манчестере (Великобритания), сообщает ТАСС.

Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"На чемпионате мира в Манчестере Вы продемонстрировали отличную подготовку и решительный настрой, обошли сильных и опытных соперников. Такой успех - заслуженная награда за ваш талант, спортивное мастерство и годы упорных, напряженных тренировок", - говорится в сообщении.

Президент выразил особую признательность наставникам спортсмена, всем, кто поддерживает его на пути к победам, и пожелал россиянину новых свершений и всего самого доброго, пишет ТАСС.

Напомним, Владислав Ларин также является чемпионом Европы, бронзовым призером чемпионата мира и серебряным призером Европейских игр. Эта медаль стала четвертой и первой золотой для сборной России на чемпионате мира в Манчестере. В финале наш спортсмен победил бразильца Мартинса Соареса со счетом 19-9.