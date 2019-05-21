Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Спорт
08:20, 21 Мая 2019
фото: sports.ru

Путин поздравил спортсмена из Петрозаводска с победой на ЧМ по тхэквондо

Загрузка...

Президент РФ Владимир Путин поздравил Владислава Ларина с победой на чемпионате мира по тхэквондо 2019 года в весовой категории до 87 кг в Манчестере (Великобритания), сообщает ТАСС.

Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"На чемпионате мира в Манчестере Вы продемонстрировали отличную подготовку и решительный настрой, обошли сильных и опытных соперников. Такой успех - заслуженная награда за ваш талант, спортивное мастерство и годы упорных, напряженных тренировок", - говорится в сообщении.

Президент выразил особую признательность наставникам спортсмена, всем, кто поддерживает его на пути к победам, и пожелал россиянину новых свершений и всего самого доброго, пишет ТАСС.

Напомним, Владислав Ларин также является чемпионом Европы, бронзовым призером чемпионата мира и серебряным призером Европейских игр. Эта медаль стала четвертой и первой золотой для сборной России на чемпионате мира в Манчестере. В финале наш спортсмен победил бразильца Мартинса Соареса со счетом 19-9.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
карел
2019-05-21 08:58:18
Вот это молодец , прямо можно гордиться таким земляком .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.05.2019, 09:56
Пожилая пара погибла на озере в Карелии
16.05.2019, 07:25
ФОТОФАКТ: В Карелии змеи выползли к дому
20.05.2019, 13:13
ФОТО: Обнаружена машина, на которой сбили подростков под Петрозаводском
17.05.2019, 21:30
Ольга Серябкина показала прелести в пещере
14.05.2019, 19:40
Киркорову и Лазареву запретили подходить к Мадонне
18.05.2019, 21:30
Тарзан опубликовал снимок Наташи Королевой без макияжа

Аналитика

20.05.2019 13:27
Обществоведение
Телеграм в рост и в ширь 2
В Карелии наблюдается существенная динамика телеграм-пространства.
"Государство пытается контролировать память"
20.05.2019 11:46
Французский стиль – это доступно
20.05.2019 09:47
Валентина Евсеева: "Власть опасается "сюрпризов" в День Республики" 3
15.05.2019 11:09
"Если будет тепло и уютно, то проблемы мы решим" 2
15.05.2019 10:36
Вся аналитика

Чтиво

15.05.2019 10:57
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
О клещевых инфекциях и весенней аллергии
13.05.2019 09:57
Последнее письмо из "ада" 39
08.05.2019 12:28
Аркадий Бабченко: "Мне сейчас жизнь надо строить с нуля" 7
07.05.2019 13:49
архив чтиво

Медиа

Очередной "Винтажный цех" открылся в Петрозаводске
18.05.2019 16:14
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»