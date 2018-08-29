Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:56, 29 Августа 2018

Путин предложил давать многодетным матерям льготы при выходе на пенсию

По теме

Суд признал, что вывески фирм на домах не являются рекламой
29.08.18 13:02
Мэрия демонтирует овощной ларек у здания бывшей поликлиники на Ленина
29.08.18 12:55
Сенатор от Карелии Ракитин посоревнуется в ловле форели на Лососинке
29.08.18 12:40
Все новости
Загрузка...

Президент РФ Владимир Путин предложил льготный период выхода на пенсию для многодетных матерей.

По мнению российского лидера, россиянок с тремя и более детьми можно было бы отпускать на заслуженный отдых в период с 50 до 57 лет, пишет life.

"Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, всё должно остаться так, как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет", — предложил глава государства.

Напомним, что в своём обращении Путин также предложил, чтобы пенсионный возраст для женщин, как и для мужчин, повышался на 5, а не на 8 лет, как прописано в законопроекте правительства. Таким образом, пенсионный возраст для женщин должен будет составить 60 лет, для мужчин — 65 лет.

По теме

Суд признал, что вывески фирм на домах не являются рекламой
29.08.18 13:02
Мэрия демонтирует овощной ларек у здания бывшей поликлиники на Ленина
29.08.18 12:55
Сенатор от Карелии Ракитин посоревнуется в ловле форели на Лососинке
29.08.18 12:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2018-08-29 13:54:00
Всего-то надо повысить производительность труда на 10% - и люди заработают себе на пенсию без увеличения пенсионного возраста! И экономика вырастет! Вот чем надо заняться правительству
Серж
2018-08-29 13:42:12
Не услышал 90% населения . Пойду к коммунистам митинговать .
Orava
2018-08-29 13:40:10
ПОЗДРАВЛЯЮ ПУТИРАСТОВ.
Кирюха непутёвый
2018-08-29 13:23:30
Что то не того ждали россияне ….. бум смотреть , что будет дальше , :)
Мизантроп
2018-08-29 13:20:26
Ну что, Инженер Брунс, кому показал Путин fuck - кучке либерастов или собственному населению? Стала ли "молодая, демократическая страна" социальным государством, или на Конституцию "этой страны" был положен окончательный МПХ.
User
2018-08-29 13:06:16
Краткий итог речи - забрал свои старые обещания и раздал новые! Отвратительнейшее зрелище! Фу, противно!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2018, 14:05
Как сохранить нормальное артериальное давление до старости
22.08.2018, 16:23
"Надеялся, что все обойдется"
22.08.2018, 07:15
ВИДЕО: Балконная рама рухнула с пятого этажа и разбилась в Петрозаводске
23.08.2018, 07:25
Карелия возглавила рейтинг самых экстремистских регионов России
27.08.2018, 14:12
Мэрия ищет тех, кто посадил в Петрозаводске ложноплатановый клен
28.08.2018, 08:05
В Петрозаводске 30 человек отравились неизвестными веществами

Аналитика

Сегодня 10:57
Капитал
Финансовая задачка: как собраться в университет
Первое сентября – важный день не только для школьников и их родителей. Тысячи студентов начнут в этот день марш-бросок за новыми знаниями. Им так же, как и школьникам, необходимо достойно подготовиться к началу учебного года.
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа? 10
27.08.2018 14:54
"Надеялся, что все обойдется" 2
22.08.2018 16:23
Сила воды: реки Карелии на службе у человека 2
22.08.2018 14:28
Финансовая задачка для родителей: собрать ребенка в школу
22.08.2018 10:00
Вся аналитика

Чтиво

28.08.2018 10:00
Без политики
Робот – это не игрушка
В лаборатории робототехники "Технолэнд" уверены: в Карелии должны не только рубить лес, но и осваивать современные технологии. Поэтому лаборатория ждет талантливых и заинтересованных в знаниях детей.
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
архив чтиво

Медиа

Фестиваль красок в Петрозаводске
27.08.2018 10:57
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»