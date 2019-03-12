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Новости. Общество
20:40, 12 Марта 2019
фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Путин предложил наделить Следком правом проводить судебные экспертизы

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Президент России внес в Госдуму законопроект, по которому Следком сможет проводить судебные экспертизы.

Соответствующий документ опубликован на сайте Думы.

На СК предлагается возложить полномочия по организации финансово-аналитической, дактилоскопической,  психофизиологической (с использованием полиграфа), лингвистической, медико-криминалистической и других экспертиз.  Путин предложил отнести Следственный комитет к государственным органам, "в которых могут создаваться государственные судебно-экспертные учреждения и экспертные подразделения", пишет "Дождь".

Принятие такого закона не потребует дополнительных расходов из бюджета, отмечается в документе.

В июле 2018 года замгенпрокурора Виктор Гринь напомнил в письме Следственному комитету, что проведенные следователями судмедэкспертизы не могут являться доказательствами по уголовным делам.

Председатель СК Александр Бастрыкин обжаловал это письмо в личном обращении к генпрокурору Юрию Чайке. В ноябре Чайка подтвердил позицию своего заместителя и ответил, что судмедэкспертизу могут проводить только медики. Он добавил, что эксперты СК находятся в подчинении следственных органов и их участие в судебной экспертизе может нарушать право фигурантов дела на справедливое разбирательство.

Конституционный суд в 2015 году признал за СК право проводить экспертизы. Позже Чайка, комментируя это решение, заявил, что "заложенный в нем правовой смысл не свидетельствует о наличии такого права" и не касается вопросов создания и обеспечения экспертных подразделений СК.

 
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