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Путин пригрозил тем, кто забыл уроки Второй мировой войны

Новости. Политика
11:04, 09 Мая 2021
фото: © Михаил Метцель/ТАСС
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Президент России Владимир Путин заявил, что тем, кто «вновь замышляет агрессивные планы», нет оправдания и прощения.

Прощения тем, кто, забыв уроки Второй мировой войны, вновь вынашивает агрессивные планы, быть не может. Об этом заявил в воскресенье президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы», — сказал он, выступая с трибуны на Красной площади по случаю 76-й годовщины Победы.

Президент добавил, что Россия будет твердо защищать свои национальные интересы и обеспечивать безопасность российского народа.

«Россия последовательно отстаивает международное право. При этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа», — сказал он.

Президент России назвал победу в Великой Отечественной войне событием колоссального значения для судеб всего мира. Глава государства пообещал, что страна всегда будет помнить о подвиге советского народа, который в самое тяжелое время войны был один на один с врагом.

Выступая на параде, Путин поздравил россиян с Днем Победы — «победы колоссального, исторического значения для судеб всего мира, с праздником, который был, есть и будет для России, ее народа священным». «Он наш по праву родства с теми, кто разгромил, сломил, сокрушил нацизм, наш по праву наследников поколения победителей, поколения, которое мы чтим и которым гордимся», — подчеркнул президент.

«Мы преклоняемся перед вашим мужеством и силой духа, благодарим за бессмертный пример сплоченности и любви к родине, вы доказали, что только вместе можно достичь, казалось бы, невозможного — одолели беспощадного врага, защитили свой дом, детей, родную страну, одержали над нацизмом безоговорочную победу и прославили в веках 9 мая 1945 года», — обратился глава государства к ветеранам.

«Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ, в самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один на один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к победе, бился насмерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море, в небе», — заявил Путин.

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Комментарии

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User
2021-05-09 13:29:31
А кто, кроме властелина вселенной, замышляет агрессивные планы?
Саныч
2021-05-09 12:23:52
Включите патефон вместо него.
бюджет
2021-05-09 12:03:43
Ну гостей не пересчитать. А кто сказал: могем повторить? А сколько квартир ветеранам можно было бы купить на 100 ярдов дворцовых денег?
Димон
2021-05-09 11:45:51
Сколько уже можно всех пугать ? Уже в изоляции оказались от всего мира .
кир
2021-05-09 12:26:56
Димон, иди ты лесом, пожиратель финского сыра.
Гость
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