890x80
Реклама
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
25.02.2022 17:25
ВГТРК, Первый канал и Радиодом "Останкино" выходят из Европейского вещательного союза 12
26.02.2022 20:35
Врачи в отделениях ИТАР Карелии борются за жизнь 7 крайне тяжелых больных коронавирусом
Сегодня 09:27
Карельские хирурги спасли пострадавших в страшной аварии под Петрозаводском 7
Сегодня 12:02

Путин приказал перевести силы сдерживания РФ в особый режим боевого дежурства

Новости. Общество
17:11, 27 Февраля 2022
фото: © kremlin.ru

Новости партнеров

Президент России приказал Минобороны перевести силы сдерживания на особый режим несения боевого дежурства.

Как сообщило агентство РИА Новости, Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

«Западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны», — добавил глава государства.

Как указано в справочнике на сайте министерства обороны, стратегические силы «предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора (нанесения ему поражения), в том числе в войне с применением ядерного оружия».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
карел
2022-02-27 18:33:57
Сдаётся мне , что в стране будет новый президент .
Бриг
2022-02-27 18:11:21
Не агония ?
Гагский требунал
2022-02-27 18:33:07
Бриг, надо срочно собирать подписи пока они виницу и львов от нас не освободили
тойво неулыба
2022-02-27 18:25:47
Забавляют визги либеральной тусовки
кир
2022-02-27 18:04:11
Двести лет Россию предавали и теперь надеются на западные страны. Русский язык запретили.
Просто человек
2022-02-27 17:48:33
Похоже понял, что дальнейшая бессмысленная война приведет нашу страну обратно,в 90-ые? Молодец!
Надо срочно начинать переговоры, нам война не нужна....
экcперд
2022-02-27 17:44:07
Баста карапузики, кончилися танцы.. Ну, кто еще хочет отведать комиссарского тела ?
Коричневые шаровары
2022-02-27 17:33:49
Путин не шутит. Рекомендую принять во внимание. Как я
экcперд
2022-02-27 17:26:49
Доходчиво объяснил западным партнерам.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.02.2022, 09:26
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
22.02.2022, 15:21
Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья
26.02.2022, 14:47
Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте
25.02.2022, 14:53
Поезд «Москва-Петрозаводск» отменили на целый месяц

Аналитика

25.02.2022 10:15
Обществоведение
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская 2
Новую энергомагистраль, которая проходит по территории Мурманской области, Республики Карелия и Ленинградской области, возвели в сжатые сроки.
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 12
22.02.2022 17:30
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 5
21.02.2022 13:09
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 8
21.02.2022 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2022 17:36
Без политики
Подъезд или парадная?
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов.
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
22.02.2022 09:27
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»