Путин приказал перевести силы сдерживания РФ в особый режим боевого дежурства

Президент России приказал Минобороны перевести силы сдерживания на особый режим несения боевого дежурства.

Как сообщило агентство РИА Новости, Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

«Западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны», — добавил глава государства.

Как указано в справочнике на сайте министерства обороны, стратегические силы «предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора (нанесения ему поражения), в том числе в войне с применением ядерного оружия».