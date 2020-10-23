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Путин призвал регионы к аккуратности в карантинных мерах

Новости. Экономика
22:00, 23 Октября 2020
фото: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент отметил, что российская экономика еще не перешла к устойчивому подъему.

Президент России Владимир Путин призвал регионы к аккуратности в карантинных мерах. "Пока субъекты федерации стараются не вводить жестких карантинных ограничений, - сказал глава государства во время совещания по экономическим вопросам, которое прошло 23 октября в режиме видеоконференции. - Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории, но, конечно, прежде всего обеспечивая безопасность людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики в то же время".

Владимир Путин отметил, что российская экономика еще не перешла к устойчивому подъему. "На работе бизнеса, особенно малого и среднего, в сфере торговли, транспорта, оказания услуг сказывается эпидемиологическая обстановка в стране, распространение коронавирусной инфекции", - подчеркнул президент.

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