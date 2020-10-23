Президент отметил, что российская экономика еще не перешла к устойчивому подъему.

Президент России Владимир Путин призвал регионы к аккуратности в карантинных мерах. "Пока субъекты федерации стараются не вводить жестких карантинных ограничений, - сказал глава государства во время совещания по экономическим вопросам, которое прошло 23 октября в режиме видеоконференции. - Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории, но, конечно, прежде всего обеспечивая безопасность людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики в то же время".

Владимир Путин отметил, что российская экономика еще не перешла к устойчивому подъему. "На работе бизнеса, особенно малого и среднего, в сфере торговли, транспорта, оказания услуг сказывается эпидемиологическая обстановка в стране, распространение коронавирусной инфекции", - подчеркнул президент.