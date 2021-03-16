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16.03.2021 23:29

Путин призвал уделить серьезное внимание борьбе с коррупцией

Новости. Общество
21:05, 17 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин назвал сферы, в которых следует уделить пристальное внимание борьбе с коррупцией.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что серьезное внимание стоит уделить борьбе с коррупцией, прежде всего в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов, а также предоставление госуслуг и использование муниципального и государственного имущества. Об этом сообщает РИА Новости.

"Серьезное внимание стоит уделить борьбе с коррупцией. Прежде всего в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов, а также предоставления госуслуг, использования муниципального и государственного имущества. Нужно выявлять несоответствие расходов муниципальных и госслужащих, их доходов", - сказал Путин на коллегии Генпрокуратуры.

Также, по его словам, на повестке дня стоит и совершенствование механизмов возврата из-за рубежа активов, полученных преступных путем.

"Прошу эффективно использовать возможности межведомственной рабочей группы, созданной недавно под эгидой Генеральной прокуратуры как раз для координации это работы", - добавил президент.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-03-17 22:19:42
У либерды подгорает
Off
2021-03-17 21:40:48
Ему передали привет от Байдена?
User
2021-03-17 21:17:15
Никогда такого не было и вот опять! Кого этот медиум все время призывает?
Гость
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