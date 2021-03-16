Путин призвал уделить серьезное внимание борьбе с коррупцией

Президент РФ Владимир Путин назвал сферы, в которых следует уделить пристальное внимание борьбе с коррупцией.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что серьезное внимание стоит уделить борьбе с коррупцией, прежде всего в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов, а также предоставление госуслуг и использование муниципального и государственного имущества. Об этом сообщает РИА Новости.

"Серьезное внимание стоит уделить борьбе с коррупцией. Прежде всего в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов, а также предоставления госуслуг, использования муниципального и государственного имущества. Нужно выявлять несоответствие расходов муниципальных и госслужащих, их доходов", - сказал Путин на коллегии Генпрокуратуры.

Также, по его словам, на повестке дня стоит и совершенствование механизмов возврата из-за рубежа активов, полученных преступных путем.

"Прошу эффективно использовать возможности межведомственной рабочей группы, созданной недавно под эгидой Генеральной прокуратуры как раз для координации это работы", - добавил президент.