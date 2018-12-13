Путин призвал защитить трудовые права работающих в интернете

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Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на проблему незащищенности трудовых прав тех, кто в силу цифровизации экономики работает удаленно в интернете или неполную рабочую неделю.
Как пишет ТАСС, выступая на всероссийском открытом уроке "Направления прорыва", он призвал урегулировать эту ситуацию.
"Все это приводит к изменениям условий жизни людей, - сказал Путин.
"Все больше и больше людей начинают работать неполную рабочую неделю и в удаленном доступе, просто в интернете работают. Нужно же обеспечить их права, это до сих пор практически никак не отрегулировано в трудовом законодательстве", - добавил он.
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