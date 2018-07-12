Путин продлил продуктовое эмбарго

Президент России Владимир Путин продлил до конца следующего года действие указа о продуктовом эмбарго в отношении стран, принявших санкции против России.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 12 июля, пишет news.mail.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2019 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года № 560 “О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ” и продленных указами президента РФ от 24 июня 2015 года № 320, от 29 июня 2016 года № 305 и от 30 июня 2017 года № 293", — говорится в документе.

Летом 2014 года Москва ввела запрет на ввоз в страну ряда продуктов из стран, поддерживающих антироссийские санкции. В список попали США, Канада, Австралия, страны-члены Евросоюза, Норвегия, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн.

С 1 января 2016-го Москва ввела продуктовое эмбарго в отношении Украины.

В июле 2017-го российские власти продлили действие предыдущей редакции продовольственного эмбарго до конца 2018 года.

В конце апреля Владимир Путин поблагодарил россиян за то, что они с пониманием отнеслись к введению Москвой ответных санкций против зарубежных стран.