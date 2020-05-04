Путин проведет совещание о возвращении к "нормальной жизни"

Президент 6 мая проведет совещание о поэтапном выходе из режима ограничений.

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, посвященное реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС.



Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на совещании будут обсуждаться в том числе рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, поручение о подготовке которых глава государства давал ранее.

"На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации", – сказал представитель Кремля.

28 апреля Путин заявил, что начать подготовку к возвращению к нормальной жизни необходимо уже сейчас. Он поручил в течение недели подготовить рекомендации, чтобы начиная с 12 мая поэтапно снимать ограничительные меры.