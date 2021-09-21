Путин распорядился досрочно запустить новую программу расселения жилья

Новая программа расселения аварийного жилья должна быть запущена в РФ уже со следующего года.

Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года», — подчеркнул Путин, чьи слова цитирует ТАСС.

По словам президента, граждане, живущие в таких домах, должны начать получать качественное, современное жилье уже со следующего года.

«И здесь в части развития городов и поселков мы также ставим перед собой большие цели. Прежде всего, имею в виду ускорение действующей программы расселения аварийного жилья», — добавил глава государства.

Как сообщалось ранее, третий этап федеральной программы по расселению аварийных домов должен был начаться в 2024 году. По этой программе под расселение должны попасть около 1 млн кв. метров жилья в Карелии, признанного аварийным после 1 января 2017 года.