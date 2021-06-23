Путин распорядился изменить систему оплаты труда медицинских работников

В России будет введена новая система оплаты труда работников здравоохранения - одинаковые для всех регионов оклады и прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок.

Об этом сообщил президент страны Владимир Путин в ходе своего обращения по случаю Дня медицинского работника.

«Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и сверх этого понятный, прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок. Обязательно отладим и внедрим эту современную модель в диалоге с вами, опираясь на предложения всего медицинского сообщества России», — приводятся слова президента на сайте Кремля. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».