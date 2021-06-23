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Путин распорядился изменить систему оплаты труда медицинских работников

Новости. Общество
09:13, 24 Июня 2021
фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС / Scanpix / LETA

В России будет введена новая система оплаты труда работников здравоохранения - одинаковые для всех регионов оклады и прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок.

Об этом сообщил президент страны Владимир Путин в ходе своего обращения по случаю Дня медицинского работника.

«Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и сверх этого понятный, прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок. Обязательно отладим и внедрим эту современную модель в диалоге с вами, опираясь на предложения всего медицинского сообщества России», — приводятся слова президента на сайте Кремля.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-06-24 10:34:06
Судя по тексту он не распорядился, а пообещал. А обещанного три года ждут. 21 год + еще три = 24 год, короче делать будет преемник. А приемник скажет, шо кто вам наобещал, тот пусть и делает :)
Off
2021-06-24 10:07:07
Пока ковид не грянет , мужик не перекрестится ..
Беня
2021-06-24 10:30:19
Off, не, не мужик. Как ты их там называешь,? а, "педросс" не перекрестится :)
Виктория
2021-06-24 09:41:58
Не прошло и 25 лет!?! ЗдОрово! Что повлияло на такое решение, боюсь даже предположить?!?!
Может то,что в странах ЕС пособия " бомжей " выше зарплаты наших врачей?
Изя
2021-06-24 09:17:22
Значит зарплаты у нормальных медиков не будет )))
mobikk
2021-06-24 09:41:55
Изя,
Или надбавок у административных работников
Гость
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