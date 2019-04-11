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Новости. Общество
22:00, 11 Апреля 2019
фото: © Артем Коротаев/ТАСС

Путин рассказал о "великой ответственности" ФСБ

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ФСБ России должна совершенствовать контрразведывательную и антикоррупционную деятельность, а также вести дальнейшую борьбу с терроризмом и экстремизмом.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"Велика ответственность ФСБ РФ. Необходимо активно совершенствовать контрразведывательную и антикоррупционную работу, систему охраны государственной границы и впредь действовать решительно, бескомпромиссно в борьбе с терроризмом, сконцентрировать усилия на предотвращении терактов, выявлении скрытых, глубоко законспирированных ячеек экстремистов", - сказал Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения званий.

Президент также остановился на работе Службы внешней разведки, заявив, что рассчитывает на системную работу службы, "на высочайшую компетентность ее сотрудников, их умение мыслить стратегически и на годы вперёд, опираясь на выверенную информацию, прогнозировать развитие событий в ключевых регионах мира, выявлять потенциальные угрозы России".

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-04-11 22:09:33
Только не надо об этом после плавок Джуда Лоу. Такими новостями надо начинать новый день.
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