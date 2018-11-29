Путин рассказал об отказе России от доллара

Россия вынуждена отказываться от доллара, сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума "Россия зовет".

"У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас. И те, кто принимают соответствующие решения, они стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше", — сообщил Путин.

В качестве примера президент привел исполнение контрактов по линии военно-технического сотрудничества с Турцией.

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