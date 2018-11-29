Путин рассказал об отказе России от доллара

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Россия вынуждена отказываться от доллара, сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума "Россия зовет".
"У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас. И те, кто принимают соответствующие решения, они стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше", — сообщил Путин.
В качестве примера президент привел исполнение контрактов по линии военно-технического сотрудничества с Турцией.
Читайте далее в интернет-газете "Вести Карелии".
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