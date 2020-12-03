890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Власти Петрозаводска хотят снести "малоценный жилой фонд" ради новостроек 1
Сегодня 16:08
Путин отметил заслуги поисковика и тренера из Карелии 2
Сегодня 11:53
Федеральные власти обратили внимание на стремительный рост заболеваемости COVID-19 в Карелии 8
Сегодня 18:11
Глава Карелии передумал отправлять учеников 4-х классов на досрочные каникулы 9
Сегодня 16:52
Карелия простилась с педагогом, историком и краеведом Татьяной Осининой 1
Сегодня 11:09
Бывшему чиновнику мэрии Петрозаводска гособвинение попросило 12 лет колонии за взятки 15
Сегодня 06:40
Глава Минюста считает, что России объявлена юридическая война 11
03.12.2020 21:05

Путин рассказал про основу нового рывка в развитии

Новости. Общество
20:40, 04 Декабря 2020
фото: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Загрузка...

Президент России Владимир Путин считает, что искусственный интеллект является основой для нового рывка в развитии всего человечества.

"Искусственный интеллект, безусловно, - это основа очередного рывка вперед всего человечества в своем развитии", - заявил он в пятницу, выступая на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey), передает ТАСС.

Глава государства обратил внимание на то, что так называемые сквозные технологии "пропитывают и будут пропитывать все сферы жизни: производство, социальную сферу, науку и даже культуру". "Все это будет сочетаться между собой", - заметил он

Путин уверен, что необходимо заранее продумать и купировать все риски, связанные с искусственным интеллектом. Как считает российский лидер, развитие искусственного интеллекта действительно влечет за собой определенные риски, но именно "от человека зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться этими возможностями". "Так же, как от человека зависит использование ядерной энергии, других достижений, которые используются в том числе в военной сфере, - пояснил Путин. - Поэтому, я думаю, мы должны иметь в виду эти риски и, подумав заранее, купировать их".

Путин также уверен, что искусственный интеллект не сможет заменить человека, но становится его верным помощником. "Искусственный интеллект никогда не заменит человека. Да, искусственный интеллект, машины будут контролировать человека в значительной степени, так же, как и многие другие современные технические средства, но человек должен в конечном итоге контролировать эти машины", - указал глава государства. По его словам, искусственный интеллект "становится верным помощником, открывающим новые горизонты для реализации целого ряда задач, которые стоят перед человечеством".

Путин уверен, что человеку необходимо научиться управлять искусственным интеллектом, и для этого необходимо не отрицать прогресс, а быть компетентными и смотреть в будущее.

"Невозможно отвергать, отрицать прогресс, этого никогда не было и никогда не будет, он необратим. Нужно научиться управлять искусственным интеллектом", - сказал глава государства.

По его мнению, "необходимо подчинить себе одну из величайших технологий, которые когда-либо были созданы человечеством". "Для этого нам нужно самим быть смелыми, компетентными и смотреть в будущее", - полагает Путин.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
03.12.2020, 19:44
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
02.12.2020, 09:17
Новый рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки установлен в Карелии
27.11.2020, 09:16
В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106

Аналитика

Сегодня 14:24
Обществоведение
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Хотите как в Новокузнецке? 3
Сегодня 14:20
Флаг Ухтинской республики как "нематериальная культурная ценность" 4
Сегодня 12:53
Вепсы готовы пожаловаться на лесозаготовку в ООН 2
02.12.2020 12:51
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
01.12.2020 15:09
Вся аналитика

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии"
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»