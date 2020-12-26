Путин решил сделать прививку от коронавируса

В Кремле сообщили о планах президента России Владимира Путина сделать прививку от коронавируса.

Напомним, ранее президент говорил, что не сделал прививку из-за того, что использование вакцины еще не было одобрено для его возрастной категории. Позже Минздрав одобрил применение Спутник V для людей старше 60 лет.



Президент России Владимир Путин планирует сделать прививку от коронавируса, пишет РБК.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".



"Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей", - рассказал Песков.



По его словам, глава государства "в обозримой перспективе" сам сообщит о своем решении насчет вакцинации против COVID-19.



Песков предложил оставить тему того, что дочь президента вошла в группу добровольцев для тестирования вакцины, сказав, что "это все-таки личное жизненное пространство Путина". Представитель Кремля добавил, что Путин рассказал об этом шаге дочери, чтобы продемонстрировать степень доверия к российской вакцине и ее надежность.