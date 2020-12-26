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Путин решил сделать прививку от коронавируса

Новости. Общество
19:40, 27 Декабря 2020
фото: kremlin.ru
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В Кремле сообщили о планах президента России Владимира Путина сделать прививку от коронавируса.

Напомним, ранее президент говорил, что не сделал прививку из-за того, что использование вакцины еще не было одобрено для его возрастной категории. Позже Минздрав одобрил применение Спутник V для людей старше 60 лет.

Президент России Владимир Путин планирует сделать прививку от коронавируса, пишет РБК.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".

"Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей", - рассказал Песков.

По его словам, глава государства "в обозримой перспективе" сам сообщит о своем решении насчет вакцинации против COVID-19.

Песков предложил оставить тему того, что дочь президента вошла в группу добровольцев для тестирования вакцины, сказав, что "это все-таки личное жизненное пространство Путина". Представитель Кремля добавил, что Путин рассказал об этом шаге дочери, чтобы продемонстрировать степень доверия к российской вакцине и ее надежность.

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Комментарии

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2020-12-27 19:44:11
Хмм.. Третий этап не закончился . Рискует Дедушка.
Гость
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