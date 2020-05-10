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Путин сегодня расскажет о дальнейшем режиме нерабочих дней

Новости. Общество
08:39, 11 Мая 2020
фото: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент России Владимир Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней из-за коронавируса.

Глава государства обсудит на совещании ситуацию с распространением коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На совещании с главами регионов 28 апреля Путин озвучил решение о продлении периода нерабочих дней в стране до 11 мая включительно. Тогда же он заявил о необходимости начать подготовку к возвращению к нормальной жизни и поручил подготовить рекомендации, чтобы с 12 мая поэтапно начинать снимать ограничительные меры.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с Путиным 6 мая сообщила, что ведомство подготовило рекомендации по снятию ограничительных мер, которое пройдет в три этапа. На первом этапе предлагается разрешить работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций, на втором - открыть объекты сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей, а на третьем предлагается разрешить работать всем предприятиям, пишет ТАСС.

Накануне глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал основные пункты распоряжения об изменении действующих ограничительных мер в республике.

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Комментарии

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Njkdez
2020-05-11 09:45:39
Дедушка устал, рассказывать бесконечные "сказочки" внукам.
Njkdez
2020-05-11 09:35:22
Хорошечно в бункере сидеть, на каникулах, с дозой адренахромчика.
Кузьма
2020-05-11 09:25:12
Как так можно . рассказывать пятый раз , а в реале ничего не меняется , только ухудшается , его рейтинг катастрофически падает , население впадает в ступор от его невнятных речей и при этом , страна разваливается на глазах .
Вася
2020-05-11 09:10:32
Раковые клетки хотя бы гибнут вместе с гибелью погубленного ими организма. Эти не погибнут - им ничего не грозит. У них у всех двойные-тройные гражданства, домики на Лазурных берегах, детки в Сорбоннах.
Гость
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