Путин сегодня расскажет о дальнейшем режиме нерабочих дней

Президент России Владимир Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней из-за коронавируса.

Глава государства обсудит на совещании ситуацию с распространением коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На совещании с главами регионов 28 апреля Путин озвучил решение о продлении периода нерабочих дней в стране до 11 мая включительно. Тогда же он заявил о необходимости начать подготовку к возвращению к нормальной жизни и поручил подготовить рекомендации, чтобы с 12 мая поэтапно начинать снимать ограничительные меры.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с Путиным 6 мая сообщила, что ведомство подготовило рекомендации по снятию ограничительных мер, которое пройдет в три этапа. На первом этапе предлагается разрешить работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций, на втором - открыть объекты сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей, а на третьем предлагается разрешить работать всем предприятиям, пишет ТАСС.

Накануне глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал основные пункты распоряжения об изменении действующих ограничительных мер в республике.