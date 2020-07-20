Путин согласился перенести "Бессмертный полк" на 2021 год

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с переносом шествия "Бессмертного полка" на 2021 год.

Об этом Путин сказал во время общения с рабочими судостроительного завода "Залив" в Керчи. По его словам, "придется перенести мероприятие на следующий год". Глава государства пообещал, что "Бессмертный полк" пройдет "широко, мощно, по достоинству, красиво", пишет "Московский комсомолец".

Ранее Путину доложили о решении организаторов акции "Бессмертный полк" отказаться от шествия 26 июля.