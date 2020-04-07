Путин выступит с новым телеобращением к гражданам

Кремль анонсировал новое телеобращение Путина.

В связи с распространением коронавирусной инфекции Путин дважды выступал с телеобращением к населению России — 25 марта и 2 апреля. В среду президент намерен провести видеосовещание с главами регионов страны.

Президент России Владимир Путин намерен выступить с новым обращением. Сообщение об этом появилось в эфире "Первого канала", пишет РБК.

"В ближайшее время мы ожидаем обращение президента России", – говорится в объявлении, которое показывают на экране в прямом эфире.

За последние две недели Путин дважды выступал с телеобращением к населению России – 25 марта и 2 апреля. В первом выступлении, посвященном ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, президент объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, а также предложил ввести новые налоги – на процентный доход по вкладам в банках, а также на выводимые за границу дивиденды. Во втором объявил нерабочими все дни вплоть до 30 апреля.