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Путин заявил, что темпы снижения бедности в России пока недостаточны

Новости. Общество
20:30, 18 Июля 2022
фото: © Донат Сорокин/ТАСС

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Темпы снижения уровня бедности в России пока недостаточны, констатировал президент РФ Владимир Путин, открывая в понедельник заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Одна из наших основных национальных целей, мы все время об этом говорим, это улучшение материального положения наших граждан, увеличение их доходов, особенно для тех граждан, которые живут, мягко говоря, скромно, то есть основная цель — это снижение бедности», — сказал глава государства, передает ТАСС.

Он напомнил, что в 2017 году этот показатель в стране составлял 12,9%, а по итогам прошлого года снизился до 11%. «Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость очевидно недостаточны. Поэтому даже при повышенной инфляции текущего года — но она, слава богу, кстати говоря, снижается постепенно — мною была поставлена задача по снижению уровня бедности и неравенства, что не менее важно», — подчеркнул Путин.

Для этого, по его словам, реализуется целый комплекс мер. Так, с 1 июня этого года проведена индексация пенсий и прожиточного минимума на дополнительные 10%, «таким образом, в настоящее время они на 19,5% выше уровня прошлого года». Существенно расширен охват системой мер поддержки семей с детьми. Теперь на ежемесячные выплаты могут претендовать нуждающиеся семьи — начиная с беременности мамы и до достижения ребенком 17 лет.

«В снижении уровня бедности и неравенства большую роль играют, конечно, социальные контракты, мы давно занимаемся этим направлением. Почти миллион граждан стали участниками этих программ в прошлом году. Важно, чтобы социальные контракты давали людям реальный шанс дальнейшего трудоустройства или организации своего бизнеса, пускай, небольшого, скромного, но своего дела. На это должна быть нацелена работа регионов», — сказал Путин. Он попросил Счетную палату и ОНФ провести анализ результативности этого инструмента и представить предложения по его дальнейшему развитию.

Одной из основных целей нацпроектов остается снижение бедности в России, отметил он.

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