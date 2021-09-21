Путин заявил о необходимости создания системы поддержки семей с детьми

Владимир Путин: в ближайшие годы надо создать целостную систему поддержки семей с детьми.

Президент России Владимир Путин заявил, что при возможности в РФ могут ввести новые меры поддержки граждан, особенно семей с детьми. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы договорились, что динамика макроэкономических показателей будет постоянно находиться в фокусе нашего особого внимания. Это важно как на этапе принятия закона о бюджете, так, конечно, в ходе его исполнения. Чтобы своевременно, оперативно вносить коррективы, уточнения в программы развития экономики, инфраструктуры или социальной сферы. При возможности запускать дополнительные меры поддержки наших граждан, прежде всего, семей с детьми, как мы это уже делали в текущем году», — сказал он на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

Президент уточнил, что речь идет, например, о таких мерах поддержки, как единовременные выплаты семьям со школьниками.