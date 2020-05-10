Путин представил новый пакет мер поддержки россиян в условиях пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин сообщил, что принят новый пакет мер по поддержке российской экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса.

"Сейчас, когда мы только начинаем выходить из режимов ограничений, когда у людей и бизнеса накопилось немало проблем, нужны дополнительные действия, прямая помощь гражданам", — цитируют РИА Новости Путина, который провел сегодня совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Глава государства предложил следующие меры поддержки:

— нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей на ребенка уже в июне сразу за полгода;

— детские пособия увеличат с 3375 рублей в два раза;

— с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно;

— Путин предложил установить ежемесячную выплату для семей с детьми в размере 5 тысяч рублей, ею можно воспользоваться с апреля;

— с 1 июня запустят специальную кредитную программу на выплату зарплат сотрудникам в рамках поддержки рынка труда: если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь кредит и проценты по новой программе спишут. Ставка по новым кредитам для поддержки занятости составит 2%;

— Путин поручил полностью списать налоги и страховые взносы малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, за II квартал. Рассчитвывать на эту меру смогут 1,5 миооиона предприятий;

— самозанятым вернут налог за 2019 год.