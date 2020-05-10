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Путин представил новый пакет мер поддержки россиян в условиях пандемии коронавируса 5
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Сегодня 16:52

Путин представил новый пакет мер поддержки россиян в условиях пандемии коронавируса

Новости. Общество
16:52, 11 Мая 2020
фото: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент России Владимир Путин сообщил, что принят новый пакет мер по поддержке российской экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса.

"Сейчас, когда мы только начинаем выходить из режимов ограничений, когда у людей и бизнеса накопилось немало проблем, нужны дополнительные действия, прямая помощь гражданам", — цитируют РИА Новости Путина, который провел сегодня совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Глава государства предложил следующие меры поддержки:

— нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей на ребенка уже в июне сразу за полгода;

— детские пособия увеличат с 3375 рублей в два раза;

— с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно;

— Путин предложил установить ежемесячную выплату для семей с детьми в размере 5 тысяч рублей, ею можно воспользоваться с апреля;

— с 1 июня запустят специальную кредитную программу на выплату зарплат сотрудникам в рамках поддержки рынка труда: если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь кредит и проценты по новой программе спишут. Ставка по новым кредитам для поддержки занятости составит 2%;

— Путин поручил полностью списать налоги и страховые взносы малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, за II квартал. Рассчитвывать на эту меру смогут 1,5 миооиона предприятий;

— самозанятым вернут налог за 2019 год.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-05-11 18:36:24
Да неужели спишут страховые взносы малому и среднему бизнесу пострадавшему от пандемии. И кто эти счастливчики? Значит получается что не все пострадали,некоторые заговорённые. Чудеса ,да и только! Ну а семьям с детьми помощь окажут единоразовую, так это больше похоже на подкуп,нежели на поддержку.
User
2020-05-11 18:42:02
zanoza, без подкупа за них голыми совать не пойдуть.
User
2020-05-11 18:33:51
Россияне еще старых пакетов не видели, а им уже новый обещан.
Изя
2020-05-11 17:19:20
Да уж плохи дела в стране , раз решило государство раскошелится . Лучше поздно чем никогда . :)
Андрей Дубенский
2020-05-11 17:17:02
То есть для этого любителя детей РОССИЯНЕ = СЕМЬИ С (МЕЛЮЗГОЙ, правильное слово писать не буду). Прочие - живите (и подыхайте) как знаете...
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