Путин заявил о возможном выдвижении на новый президентский срок

Владимир Путин допустил, что может баллотироваться на пост президента, если будут приняты поправки в Основной закон.

"Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности этого. Если это возникнет в Конституции – возможности баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет", – сказал он в эфире "России 1".



По словам главы государства, через несколько лет вместо нормальной работы на многих уровнях власти может начаться "рысканье глазами" в поисках возможных преемников, пишет издание "РИА Новости".



"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной, ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", – отметил он, добавив, что надо работать, а не преемников искать.



Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля.