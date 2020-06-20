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Путин заявил о возможном выдвижении на новый президентский срок

Новости. Общество
16:08, 21 Июня 2020
фото: © EPA-EFE/ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK/GOVERNMENT PRESS SERVICE POOL
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Владимир Путин допустил, что может баллотироваться на пост президента, если будут приняты поправки в Основной закон.

"Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности этого. Если это возникнет в Конституции – возможности баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет", – сказал он в эфире "России 1".
 
По словам главы государства, через несколько лет вместо нормальной работы на многих уровнях власти может начаться "рысканье глазами" в поисках возможных преемников, пишет издание "РИА Новости".

"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной, ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", – отметил он, добавив, что надо работать, а не преемников искать.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. 

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