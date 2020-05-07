Путин запретил военным раскрывать в соцсетях информацию о службе

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий военнослужащим указывать информацию о своей службе в социальных сетях и СМИ.

Теперь такое нарушение будет считаться грубым проступком, пишет агентство городских новостей "Москва".

"Внести в Дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ и Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил РФ <…> поправки о запрете распространять или предоставлять информацию СМИ либо с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", позволяющую определить принадлежность или предназначение военнослужащих к Вооруженным силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам; информацию о других военнослужащих, гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, в том числе информации, позволяющую определить место нахождения указанных лиц в определенный период", – говорится в указе президента.

В указе уточняется, что нельзя распространять детали своей военной службы, информацию о деятельности органов военного управления, в том числе информацию о дислокации или передислокации органов военного управление, воинских частей, организаций и подразделений.