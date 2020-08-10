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Пытавшийся выжить в лесу бывший зек из Карелии вновь оказался за решеткой

Новости. Криминал
13:09, 11 Августа 2020
фото: © Евгений Епанчинцев/ТАСС
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Полиция задержала мужчину, подозреваемого в серии дачных краж, сообщили в МВД Карелии.

Сначала в полицию Прионежского и Пряжинского, а затем и Кондопожского районов стали обращаться владельцы дач. Некоторые жаловались на то, что в доме побывал неизвестный: разбил окна, но ничего не взял. А некоторые заявляли о пропаже продуктов, алкоголя, одежды и обуви, иногда лекарств, а также бытовой техники. Все происшествия случались в разгар сезона, но злоумышленник выбирал именно пустовавшие дома.

К кражам оказался причастен 52-летний мужчина, без определенного места жительства.

Покинув места лишения свободы, мужчина не смог обустроиться, решил жить в лесу, а за необходимыми вещами наведываться в загородные дома.

Так, в одном из дачных кооперативов мужчина украл ТВ-приставку, будучи уверен, что это радиоприемник, который поможет скоротать время в лесном уединении. Поняв, что ошибся, он выкинул краденое.

А в другом случае на одной из дач подозреваемый сначала съел все конфеты, затем выпил алкоголь и похитил топор и консервы.

Возбуждены уголовные дела.

Мужчину поместили под стражу.

Ранее гулявший по лесу в Карелии ягодник умудрился совершить преступление.

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