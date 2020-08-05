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Гулявший по лесу в Карелии ягодник умудрился совершить преступление

Новости. Криминал
16:26, 06 Августа 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
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В полицию Олонецкого района поступило заявление о краже, сообщили в МВД Карелии.

Из рыбацкого домика на берегу Ладожского озера кто-то похитил аккумулятор и рыболовные снасти. Ущерб был оценен в несколько тысяч рублей.

Местный житель, перебивающийся случайными заработками, приехал на берег в поисках черники. Но ягод он не нашел. Зато обнаружил постройку, внутри которой хранились ценные вещи. 31-летний злоумышленник продал краденный АКБ, а снасти оставил себе.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мечтавший о празднике житель Карелии обокрал отца.

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Комментарии

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новый
2020-08-06 17:05:17
Понастроят хижин на берегу, потом браконьерят. Поделом.
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