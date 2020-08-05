Гулявший по лесу в Карелии ягодник умудрился совершить преступление

В полицию Олонецкого района поступило заявление о краже, сообщили в МВД Карелии.

Из рыбацкого домика на берегу Ладожского озера кто-то похитил аккумулятор и рыболовные снасти. Ущерб был оценен в несколько тысяч рублей.

Местный житель, перебивающийся случайными заработками, приехал на берег в поисках черники. Но ягод он не нашел. Зато обнаружил постройку, внутри которой хранились ценные вещи. 31-летний злоумышленник продал краденный АКБ, а снасти оставил себе.



Возбуждено уголовное дело.

Ранее мечтавший о празднике житель Карелии обокрал отца.