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Мечтавший о празднике житель Карелии обокрал отца

Новости. Криминал
10:49, 05 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию с заявлением о краже денег обратился 57-летний житель Сегежи, сообщили в МВД Карелии.

Кто-то списал с его банковского счета 40 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личности двоих подозреваемых - 20-летних сегежан. Один из них оказался сыном заявителя. 

С помощью сервиса удаленного доступа они перевели деньги на чужой счет, а затем поделили их поровну. 

Полицейским приятели пояснили, что пошли на преступление, так как хотели праздно провести время.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии зарезал отца, отчитавшего его за пьянки и иждивенчество.

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