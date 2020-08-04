Мечтавший о празднике житель Карелии обокрал отца

В полицию с заявлением о краже денег обратился 57-летний житель Сегежи, сообщили в МВД Карелии.

Кто-то списал с его банковского счета 40 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личности двоих подозреваемых - 20-летних сегежан. Один из них оказался сыном заявителя.

С помощью сервиса удаленного доступа они перевели деньги на чужой счет, а затем поделили их поровну.

Полицейским приятели пояснили, что пошли на преступление, так как хотели праздно провести время.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии зарезал отца, отчитавшего его за пьянки и иждивенчество.