Житель Карелии зарезал отца, отчитавшего его за пьянки и иждивенчество

В Лоухском районе мужчина предстанет перед судом за убийство, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что вечером 9 мая 45-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, находился в гостях у своих престарелых родителей.

В ходе распития спиртного между отцом и сыном возник конфликт. Пенсионер отчитал сына за пьянки и иждивенческий образ жизни.

70-летний мужчина, перенесший ряд сердечных приступов и имевший проблемы с опорно-двигательным аппаратом, встал из-за стола, чтобы пройти в свою комнату, но оступился и упал на пол.

В этот момент обвиняемый в порыве гнева взял кухонный нож, подошел к лежавшему на полу отцу и нанес ему не менее четырех ударов клинком ножа. Пожилой житель Карелии скончался на месте происшествия.

Изначально мужчина пытался переложить ответственность за содеянное на свою мать, но позже признал вину.

Злоумышленник заключен под стражу.

Ему грозит от 6 до 15 лет колонии.

Ранее жительница Карелии смертельным ударом ножа завершила спор.