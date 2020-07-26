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Житель Карелии зарезал отца, отчитавшего его за пьянки и иждивенчество

Новости. Криминал
10:23, 27 Июля 2020
фото: © shutterstock.com/Thirdparty
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В Лоухском районе мужчина предстанет перед судом за убийство, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что вечером 9 мая 45-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, находился в гостях у своих престарелых родителей.

В ходе распития спиртного между отцом и сыном возник конфликт. Пенсионер отчитал сына за пьянки и иждивенческий образ жизни.

70-летний мужчина, перенесший ряд сердечных приступов и имевший проблемы с опорно-двигательным аппаратом, встал из-за стола, чтобы пройти в свою комнату, но оступился и упал на пол.

В этот момент обвиняемый в порыве гнева взял кухонный нож, подошел к лежавшему на полу отцу и нанес ему не менее четырех ударов клинком ножа. Пожилой житель Карелии скончался на месте происшествия.

Изначально мужчина пытался переложить ответственность за содеянное на свою мать, но позже признал вину.

Злоумышленник заключен под стражу.

Ему грозит от 6 до 15 лет колонии.

Ранее жительница Карелии смертельным ударом ножа завершила спор.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-07-27 11:22:26
Почему злоумышленник? Он же ж злодей натурально. А умысла, судя по тексту, там не было, не тот это континент шоб мыслить и, соотвественно, коварно злоумыслить. Этот упырь просто в присупе злобы с психу взял и прирезал старого, больного, беззащитного папу
А злоумышленник это шо то типа приснопамятного Фургала: так умыслил, шо фиг докажешь с наскоку где он виноват, и он ли вообще. Это еще надо уметь:)
Злой
2020-07-27 11:01:01
Недавно двум российским морякам дали 253 года !!! тюрьмы, за провоз нелегальных мигрантов, не у нас , конечно, а тут 6-15 лет за убийство, явно доказанное!!!???
кир
2020-07-27 10:28:14
Дайте ему срок ниже нижнего предела. Как педофилу. Вы же у нас лживо "добренькие".
Гость
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