Жительница Карелии смертельным ударом ножа завершила спор

В Медвежьегорском районе молодая женщина выпила и зарезала в споре своего сожителя, сообщили в Следкоме Карелии.

В июле 33-летняя жительница Медвежьегорска дома распивала спиртное вместе со своим сожителем. Во время застолья между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Разгоряченная алкоголем женщина напала на возлюбленного с ножом. Получив ножевое ранение, мужчина скончался на месте происшествия.

Виновница кровавой разборки была задержана на месте преступления.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.