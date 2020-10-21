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Рабочая группа по совершенствованию Конституции Карелии приступает к работе

Новости. Общество
16:00, 21 Октября 2020
фото: Заксобрание Карелии
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В Законодательном собрании к работе приступает рабочая группа по приведению Конституции Республики Карелия и иных региональных нормативных правовых актов в соответствие с Конституцией России.

В состав рабочей группы помимо депутатов Заксобрания Карелии, представителей Федерального собрания, правительства Карелии, органов местного самоуправления вошёл широкий круг специалистов в различных сферах деятельности - юристы, учёные, представители общественности, бизнес-сообщества.

Предполагалось, что первое заседание рабочей группы состоится в Законодательном собрании 16 октября, однако, учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе, было предложено провести его в заочной форме. 

Как отметил спикер парламента Элиссан Шандалович, предстоит очень ответственная и большая работа, в которой необходим системный подход.  Для этого Законодательное собрание предложило членам рабочей группы организовать работу по трём основным блокам вопросов - государственное устройство и местное самоуправление; социальные гарантии, здравоохранение, молодежь и образование; культура, экология и другие вопросы. Свои предложения по совершенствованию законодательства республики члены рабочей группы должны представить в парламент до 6 ноября 2020 года. 

"Выражаем уверенность, что в сложившихся непростых условиях нам совместно удастся организовать деятельность рабочей группы максимально эффективно, подготовив требуемые изменения в региональное законодательство в соответствии с ожиданиями жителей Республики Карелия и наиболее полно", - говорится в обращении Председателя Законодательного собрания  к членам рабочей группы.

Напомним, 4 июля 2020 года вступили в силу поправки к Конституции Российской Федерации, которые были одобрены в ходе общероссийского голосования. Для их реализации требуется изменить около 100 федеральных законов и федеральных конституционных законов, привести в соответствие с основным законом страны конституции и уставы регионов, законодательство субъектов России. В настоящее в большинстве региональных парламентов созданы рабочие группы, которые займутся приведением регионального законодательства в соответствие с Основным законом страны и федеральными законами.

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