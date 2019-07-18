Рабочего зажало бортом грузовика после ДТП с Камазом в Петрозаводске

На лососинском шоссе во время дорожных работ водитель грузовика пострадал в ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 17 июля, в 6.40 на Лососинском шоссе, 13-а, где в настоящий момент идут дорожные работы, водитель грузового автомобиля Volvo поднял кузов в вертикальное положение и вышел осмотреть его. В этот момент водитель "Камаза" допустил скатывание своего транспортного средства и совершил наезд на Volvo, где стоял 46-летний водитель.

В результате столкновения "Камаза" и Volvo 46-летнего водителя зажало кузовом грузовика.

Пострадавший получил телесные повреждения. Ему назначено амбулаторное лечение.