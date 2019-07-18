Рабочего зажало бортом грузовика после ДТП с Камазом в Петрозаводске

Новости по теме
Загрузка...
На лососинском шоссе во время дорожных работ водитель грузовика пострадал в ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшую среду, 17 июля, в 6.40 на Лососинском шоссе, 13-а, где в настоящий момент идут дорожные работы, водитель грузового автомобиля Volvo поднял кузов в вертикальное положение и вышел осмотреть его. В этот момент водитель "Камаза" допустил скатывание своего транспортного средства и совершил наезд на Volvo, где стоял 46-летний водитель.
В результате столкновения "Камаза" и Volvo 46-летнего водителя зажало кузовом грузовика.
Пострадавший получил телесные повреждения. Ему назначено амбулаторное лечение.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
12.07.2019, 14:56
11.07.2019, 14:03
16.07.2019, 17:44
11.07.2019, 15:34
11.07.2019, 21:30
15.07.2019, 06:40
Аналитика
16.07.2019 13:09
Обществоведение
Обезлюдивание республики не смогут остановить даже мигранты.
15.07.2019 12:54
11.07.2019 14:27
11.07.2019 14:03
09.07.2019 12:08
Чтиво
Сегодня 10:51
Без политики
На Онежской набережной в Петрозаводске творческие люди города установили открытое пианино, на котором может играть любой желающий.
12.07.2019 14:56
10.07.2019 13:51
Медиа
17.07.2019 13:06
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии