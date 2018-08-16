Рабочие проложат дорогу к Центру гимнастики в Петрозаводске за 2 млн рублей

До конца месяца будут отремонтированы пути к новому спортивному объекту в столице Карелии.

На следующей неделе в строящемся Центре спортивной гимнастики начнется оборудование спортзала. Строители приступили к отделочным работам в подсобных помещениях, производится монтаж электрооборудования. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Как сообщают в администрации города, в ближайшее время начнется обновление подъездных путей к новому спортивному объекту. Стоимость дорожных работ, которые должны быть завершены в августе,- чуть более двух миллионов рублей.

Региональный центр спортивной гимнастики расположен на Повенецкой улице. Строительство объекта ведется в рамках деятельности Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики.

В новом Центре предусмотрено оборудование гимнастического, тренажерного и хореографического залов, оснащенных спортивным инвентарем.