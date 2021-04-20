Рабочие в Петрозаводске восстанавливают изуродованные надписями и разломанные вандалами детские городки

В Петрозаводске инспектируют состояние игрового оборудования на детских площадках: повреждённые элементы восстанавливают, аварийные – демонтируют, сообщили в администрации города.

В карельской столице стартовали ежегодные проверки состояния игрового оборудования на городских детских площадках.

Специалисты тщательно осматривают конструкции, выявляют поломки и другие изъяны, составляют акты и направляют заявки на восстановление повреждённых элементов. Текущим ремонтом в рамках муниципального контракта занимается ООО «Городской комбинат благоустройства».

Подрядчик уже провёл работы в Дмитревском сквере. На детской площадке сотрудники комбината закрасили граффити, отремонтировали повреждённые элементы, аварийные – демонтировали. Обследуют детские городки в Зарецком парке.

Всего же специалистам предстоит проинспектировать около трёх десятков площадок в разных районах Петрозаводска.