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Рабочие в Петрозаводске восстанавливают изуродованные надписями и разломанные вандалами детские городки

Новости. Общество
08:20, 21 Апреля 2021
фото: администрация Петрозаводска
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В Петрозаводске инспектируют состояние игрового оборудования на детских площадках: повреждённые элементы восстанавливают, аварийные – демонтируют, сообщили в администрации города.

В карельской столице стартовали ежегодные проверки состояния игрового оборудования на городских детских площадках.

Специалисты тщательно осматривают конструкции, выявляют поломки и другие изъяны, составляют акты и направляют заявки на восстановление повреждённых элементов. Текущим ремонтом в рамках муниципального контракта занимается ООО «Городской комбинат благоустройства».

Подрядчик уже провёл работы в Дмитревском сквере. На детской площадке сотрудники комбината закрасили граффити, отремонтировали повреждённые элементы, аварийные – демонтировали. Обследуют детские городки в Зарецком парке.

Всего же специалистам предстоит проинспектировать около трёх десятков площадок в разных районах Петрозаводска.

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Комментарии

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наташка
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