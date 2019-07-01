Рабочий погиб под катком на трассе "Сортавала"

В Приозерском районе в понедельник утром трагически погиб дорожный рабочий, попав под асфальтовый каток.

Как сообщает 47news со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, по предварительной информации, 1 июля около 7.35 на 118 километре трассы "Сортавала", при проведении дорожных работ, 33-летний водитель асфальтового катка при движении задним ходом совершил наезд на 38-летнего дорожного рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Ленобласти, в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства гибели человека.