Рабочий пойдет под суд после взрыва цистерны с серной кислотой по соседству с Карелией

Трагедия произошла в прошлом феврале на складе реагентов ОАО «РЖД» в Вологде.

Вологодская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мастера сетевого района АО «Вологдагортеплосеть».



Его обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение крупного ущерба.



По версии следствия, 6 февраля 2023 года мастер предприятия, находясь на складе реагентов ОАО «РЖД», нарушил правила безопасности при вскрытии резервуара с серной кислотой.



В результате произошел взрыв, погиб слесарь теплоснабжающей организации и полностью разрушилось здание склада.



Уголовное дело направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.



