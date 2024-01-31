Рабочий пойдет под суд после взрыва цистерны с серной кислотой по соседству с Карелией

Трагедия произошла в прошлом феврале на складе реагентов ОАО «РЖД» в Вологде.
Вологодская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мастера сетевого района АО «Вологдагортеплосеть».
Его обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение крупного ущерба.
По версии следствия, 6 февраля 2023 года мастер предприятия, находясь на складе реагентов ОАО «РЖД», нарушил правила безопасности при вскрытии резервуара с серной кислотой.
В результате произошел взрыв, погиб слесарь теплоснабжающей организации и полностью разрушилось здание склада.
Уголовное дело направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.
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