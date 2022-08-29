Рабочий решил испражниться посреди стройплощадки детсада на Старой Кукковке в Петрозаводске

Под окнами пятиэтажек, на строительной площадке на Старой Кукковке, где ведется возведение здания детского сада, устроили туалет.

Утром третьего сентября рабочий сходил в туалет на территории стройплощадки на Старой Кукковке, где идет возведение здания детского сада. Для этого он выбрал место рядом с кучами выгруженного чернозема. Строительная площадка располагается напротив пятиэтажных жилых домов: все происходящее на ней видно из окон и с балконов.

Ранее на указанной территории росли деревья. Участок леса площадью с футбольный стадион был вырублен ради строительства детского сада в районе улицы Чехова.