Рабочий с карьера пропал в районе Карелии

Полиция Лахденпохского района разыскивает пропавшего без вести рабочего с карьера «Гранит».

Полиция Лахденпохского района объявила в розыск 47-летнего Сергея Геннадьевича Михтина, который 19 мая в районе 13 часов вышел с работы на карьере «Гранит» в Ланденпохском районе и пропал, об этом сообщили в поисковом отряде «Доброспас».

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Геннадьевича Михтина или тех, кто видел его после 13 часов 19 мая, просят сообщать информацию по телефону: 8 (921) 524-39-57.