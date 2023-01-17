Сотрудник совхоза в Карелии умер на работе

В племсовхозе «Мегрега» умер работник, сообщили в Госинспекции труда.

Государственная инспекция труда в Республике Карелия завершила расследование несчастного случая со смертельным исходом в АО «Племсовхоз «Мегрега».

«Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий скончался в рабочее время в бытовом помещении работодателя. По результатам расследования Государственной инспекцией труда установлено, что причинами несчастного случая стала внезапная коронарная смерть работника», - сообщается на сайте инспеции.

Комиссия пришла к выводу, что несчастный случай не связан с производством.